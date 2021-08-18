В Пермском крае коронавирус за сутки обнаружили в 33 территориях

Всего в Пермском крае коронавирусом с начала пандемии заболели 81596 жителей.

В Пермском крае за сутки выявили 474 заболевших коронавирусной инфекции в 33 территориях. Больше всего в Перми – 277. На втором месте – Березники, там 23 случая. На третьем месте – Лысьвенский городской округ - 22 заболевших.

В Добрянском городском округе коронавирус у 20 человек, в Чердынском городском округе – у 16, в Уинском муниципальном округе – у 13. В Пермском муниципальном районе заболели 12 человек, в Красновишерском городском округе – 10, в Соликамском городском округе – 9. По 7 случаев COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе и Чернушинском городском округе, по 6 – в Куединском муниципальном округе и Кунгуре.

По 4 новых случая в Чайковском, а также в Бардымском, Ординском и Юрлинском муниципальных округах. Еще по 3 случая в Октябрьском и Очерском городских округах, Кишертском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах. По 2 человека заболели в Кудымкаре, Осинском городском округе, Березовском и Карагайском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кунгурский муниципальный район, Гайнский и Юсьвинский муниципальные округа, а также Верещагинский, Суксунский и Чусовские городские округа.

Всего в Пермском крае коронавирусом с начала пандемии заболели 81596 жителей.