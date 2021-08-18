В Пермском крае пройдет кастинг на съемки 2 сезона сериала «Территория»

Съемки сериала будут проходить в Горнозаводске.

В Пермском крае в сентябре стартуют съемки мистического сериала «Территория» 2 сезон. Режиссеры объявили о кастинге актеров массовых сцен. Пермяков будут приглашать для работы поэтапно, сначала в сентябре, затем в октябре. Съемки будут проходить в Горнозаводске.

Для съемок в сентябре нужны следующие актеры:

Жители деревни Мурзино. Мужики, бабы, дедушки и бабушки, женщины. Три женщины нужны фактурные лет 45-50, прям ведьмы!

Дублер Мурзина (фото 1). Актер Алексей Розин. Его рост 180, одежда 54, обувь 43. Дублер по одежде. Будет отъезжать на «буханке» в кадре, нужно умение управлять автомобилем.

Дублер Николая(фото 3). Актер Андрей Мерзликин. Его рост 183, одежда 48-50, обувь 43. Дублер по одежде. Проходка в лесу на общем плане.

Для съемок в октябре:

Жители деревни Чугайново. В основном мужики, которые выпивают, а также образы алкашей. Возраст от 30-35 лет. Примерно человек 60. Женщины - работницы деревенского ДК.

Дублер Нади (фото 2) Актриса Ася Чистякова. Ее рост 164, 40-42, обувь 38. Дублер нужен для обнаженной сцены.

Дублер Лары (фото 4) Актриса Анна Минцева. Рост - 169, 44-46, обувь 36-37. Дублер нужен для обнаженной сцены.

Девушка на фото в кадр в фильме с интересным лицом лет 25 на роль дочери колдуна (исключительно для фото в кадре).

Дублер Николая (фото 3). Актер Андрей Мерзликин. Рост 183, одежда 48-50, обувь 43. Тут дублер должен быть очень похож на артиста и быть готов к стрижке, если понадобится.

Могут быть корректировки по типажам. Съемки сериала будут идти вплоть до декабря, набор будет вестись постоянно.

Заявку присылать личные сообщения Арсену Меликяну в ней указать ФИО, возраст, рост, размеры одежды и обуви, а также контактный телефон.