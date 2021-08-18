Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» и губернатор Пермского края посетили Штаб общественной поддержки и пообщались с молодежью

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Пермский край с рабочим визитом посетил зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генеральной партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с губернатором Пермского края они посетили Штаб общественной поддержки партии «Единой России», где состоялся живой диалог с молодежью.

Координатор штаба, член Генерального совета партии Елена Савельева отметила, что с начала августа уже собрано более 78 тысяч обращений от жителей Пермского края.

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- Также с ведущими общественными организациями создан Молодежный штаб общественной поддержки. Молодые люди сами выходят с инициативами в народную программу и ведут сбор предложений. Кроме того, в рамках штаба для них организованы круглые столы, семинары, тренинги, - рассказала Елена Савельева.

Во время диалога Андрея Турчак поинтересовался, какие темы поднимает молодежь в регионе в рамках сбора предложений в программу. Председатель молодежного парламента Артем Дашковский рассказал, что самыми актуальными стали вопросы образования, жилья и трудоустройства. Еще одна важная тема затрагивает программу «Молодая семья». Пермяки отмечают большую очередность. Дашковский предложил не исключать из программы тех, кто до 35 лет успел подать документы на получение жилищной субсидии и увеличить федеральное финансирование в регионы.

- Тема, действительно, актуальная. Это предложение должно войти в нашу программу, возьмем вопрос в проработку совместно с федеральным правительством. Уже на следующей неделе народная программа будет утверждаться. Это не статичный документ, ее можно будет дополнять. Сейчас такое время, когда мир меняется настолько стремительно, что план на пятилетку может значительно потерять актуальность уже в середине пути. А значит, нужно быть гибкими, оперативно реагировать на вызовы и изменения. Именно так и будем поступать. И отчет об исполнении программы будет ежегодным, а не раз в пять лет, - подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Махонин также отметил востребованность программы «Молодая семья», но в то же время подчеркнул, что софинансирование со стороны Федерации для региона уменьшилось.

- Мы на региональном уровне приняли свою программу, реализуется краевая выплата. Ее размер составляет 10% от средней стоимости жилья. По этой программе семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после 35 лет. Средства могут быть направлены не только на покупку готового жилья, но и на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства, - отметил глава региона.

Еще одной важной темой стала цифровизация услуг. Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин рассказал о проекте «Цифровая долина Прикамья». По результатам соцопросов, более 80% пермяков считают важным внедрение цифровых технологий в их повседневную жизнь. Прежде всего, люди говорят о цифровизации в социально-значимых вопросах, ряд из которых уже реализован.

- По просьбе педагогов региона проведена образовательная программа по повышению их цифровой грамотности, в которой приняли участие более тысячи учителей. Организован летний лагерь «IT-предпринимательства для школьников». Есть предложения в сфере защиты персональных данных, цифровизации здравоохранения, ЖКХ, общественного транспорта. Планируем расширять и масштабировать цифровые практики, привлекать инвестиции в регион, - сказал Антон Немкин.

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Также Андрей Турчак и Дмитрий Махонин подключились к видеоселектору федерального Штаба общественной поддержки, где с участием вице-премьера Правительства России Татьяны Голиковой обсуждалась программа «Санитарного щита России». Проект включает в себя открытие новых пунктов тестирования, оперативную разработку экспресс-тестов на новые инфекции и создание новых вакцин. Секретарь Генсовета предложил разработать и внедрить единый алгоритм действий всех уровней власти по борьбе с эпидемиологическими угрозами. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, партия готова вместе с правительством их подготовить.