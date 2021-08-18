Пермская учительница устроила травлю ученика

Учитель в пермской школе настраивал детей против одноклассника. Фото: архив "КП"

В Перми мама одного из учеников школы обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае. Она пожаловалась на педагога, который настраивает других детей против ее ребенка.

После такого заявления была организована проверка, слова мамы были не безосновательны, факт педагогического буллинга со стороны учителя установлен.

- Преподаватель была предупреждена об ответственности за несоблюдение должностных обязанностей в части обеспечения комфортных условий обучения и воспитания несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае.

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