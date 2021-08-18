«Молот» начнет сезон домашней игрой с «Ростовом»

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» начнет новый сезон с домашней серии. 6 сентября подопечные Альберта Логинова примут в УДС «Молот» ХК «Ростов» (0+).

Серия продолжится играми с воронежским «Бураном» (8 сентября), «Тамбовом» (10 сентября) и тульским ХК АКМ (12 сентября, все – 0+).

Завершится регулярный чемпионат 17 февраля выездной игрой с «Тамбовом» (0+). Всего пермский клуб сыграет 52 игры регулярки.

Напомним, сейчас «Молот» готовится к началу сезона-2021/2022 и играет товарищеские матчи. Минувшим вечером пермяки в рамках «Кубка Прикамья» обыграли «Зауралье» - 4:2. Сегодня наша хоккейная команда встретится с «Омскими Ястребами». Начало встречи – 19:00 (0+).