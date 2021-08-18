Жители Прикамья оформили ипотечные кредиты через цифровой кабинет на сайте ВТБ на 1,7 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Цифровой кабинет позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн.

Через личный кабинет заемщика можно в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт банка клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» — скидку в размере 0,3 п.п. от базовой ставки по кредиту.

Услуга становится все более популярной в Прикамье: за 7 месяцев 2021 года количество сделок, совершенных с использованием цифрового кабинета, выросло в 3 раза. Общий объем жилищных займов, которые клиенты ВТБ в регионе получили, подав заявку через сайт банка, приблизился к 1,7 млрд рублей.

«Мы стремимся делать наши продукты выгодными и удобными в том числе в цифровом формате, – отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. – Сейчас набирает популярность обновленная госпрограмма ипотеки для семей с детьми: ведь теперь приобрести недвижимость по ней могут семьи и с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%. С июля, когда программа начала действовать на новых условиях, почти 50 семей в Прикамье оформили в нашем банке льготные кредиты на 138,7 млн рублей».

Напомним, что всего клиенты ВТБ в Пермском крае за семь месяцев провели 4,7 тыс. ипотечных сделок на 9,8 млрд руб., что на 23% выше результата аналогичного периода 2020 года.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)