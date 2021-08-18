Ремонт причалов пермского Речного вокзала оценили в 405 миллионов рублей

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Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по капремонту пассажирских причалов пермского Речного вокзала. Цена контракта — 405,4 млн руб, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

К работам подрядчик должен приступить уже осенью. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо уложить гранитную плитку на нижней части причального комплекса. Обновить асфальт на верхнем уровне, заменить плиты берегоукрепления по всему причалу.

Планируется и установить опоры освещения, ограждение и отремонтировать пролетные строения верхнего уровня и провести восстановительные работы причальной стенки и бетонных сооружений для швартовки судов. Озеленить территорию и установить скамейки, урны и настилы.

Полностью завершить реконструкцию причалов планируется к концу 2022 года.