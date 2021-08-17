В Перми на неделе без холодной воды останутся жители четырех районов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на текущей неделе в разное время холодную воду отключат в 4-х районах города. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

С 10 утра 18 августа до 10 утра 19 августа без воды останутся жители домов по адресам:

- улица Гайвинская, 4, 43

- 4-й Гайвинский переулок, 3

- 5-й Гайвинский переулок, 1

- 6-й Гайвинский переулок, 1, 22

- улица Кишиневская, 30

- улица Медногорская, 20

- улица Репина, 43

- улица Севанская, 47

- улица Тихвинская, 2

- улица Ухтинская, 11.

В четверг с 9:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:

- проспект Парковый, 29, 38, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 52

- улица Подлесная, 41/1, 41/2, 41/3, 43А

В пятницу с 10 утра до 19 вечера воду отключат в домах по адресам:

- улица Вокзальная, 78, 80

- улица Желябова, 10

- улица Маяковского, 48

- улица Сельская, 2, 7

- улица Строителей, 36, 36/1, 37, 46, 48

- Шпалопропиточная, 4, 4А.

21 августа без воды останутся дома по адресам:

- улица Матросова, 13

- улица Советская, 102, 104.

с 9:00 до 20:00 этого же дня воду отключат в домах по адресам:

- Комсомольский проспект, 77, 79

- улица Куйбышева, 86, 87

- улица Соловьева, 11, 9, 9А

- улица Смирнова, 10.