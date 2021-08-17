В Перми на неделе без холодной воды останутся жители четырех районов

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми на текущей неделе в разное время холодную воду отключат в 4-х районах города. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».
С 10 утра 18 августа до 10 утра 19 августа без воды останутся жители домов по адресам:
- улица Гайвинская, 4, 43
- 4-й Гайвинский переулок, 3
- 5-й Гайвинский переулок, 1
- 6-й Гайвинский переулок, 1, 22
- улица Кишиневская, 30
- улица Медногорская, 20
- улица Репина, 43
- улица Севанская, 47
- улица Тихвинская, 2
- улица Ухтинская, 11.
В четверг с 9:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:
- проспект Парковый, 29, 38, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 52
- улица Подлесная, 41/1, 41/2, 41/3, 43А
В пятницу с 10 утра до 19 вечера воду отключат в домах по адресам:
- улица Вокзальная, 78, 80
- улица Желябова, 10
- улица Маяковского, 48
- улица Сельская, 2, 7
- улица Строителей, 36, 36/1, 37, 46, 48
- Шпалопропиточная, 4, 4А.
21 августа без воды останутся дома по адресам:
- улица Матросова, 13
- улица Советская, 102, 104.
с 9:00 до 20:00 этого же дня воду отключат в домах по адресам:
- Комсомольский проспект, 77, 79
- улица Куйбышева, 86, 87
- улица Соловьева, 11, 9, 9А
- улица Смирнова, 10.