В Прикамье от COVID-19 вакцинировалось более 600 тысяч жителей региона

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В Пермском крае от COVID-19 вакцинировалось 605,3 тыс. человек. Из них 462,3 тыс. жителей полностью завершили курс иммунизации, поставив оба компонента, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сегодня в регион доставлено 16,2 тыс. комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Партию распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 719,19 тыс. комплектов препаратов для иммунизации, из них 617,19 тыс. – «Спутник V», 50,96 тыс.– «ЭпиВакКорона», 43,97 тыс. – «Спутник Лайт», 7,07 тыс.– «КовиВак».