900 жительниц Пермского края прошли обследование с помощью передвижных маммографов

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Рак молочной железы можно выявить на ранних стадиях, если вовремя провести диагностику. Для того, чтобы жительницы удаленных территорий Прикамья могли пройти такое обследование, в крае работают мобильные рентген-комплексы Пермского краевого онкодиспансера.

Всю прошлую неделю с помощью мобильных рентген-комплексов диагностику проходили жители Суксунского и Куединского округов. Обследование прошли 900 женщин.

В Суксунском городском округе обследование проводилось женщинам, подлежащим диспансеризации в этом году, а также тем, кто стоит на учете в связи с заболеванием молочной железы или с подозрением на него. Один передвижной маммограф все 5 дней находился на территории возле поликлиники, где обследовали женщин из Суксуна.

Второй мобильный аппарат работал в разных деревнях округа, куда машины ФАПов привозили на обследование пациенток из близлежащих населенных пунктов.

А с 9 по 13 августа передвижной флюорограф-маммограф работал в Куединском муниципальном округе. За это время мобильный комплекс побывал в пяти населенных пунктах.

Как сообщили в Пермском краевом онкодиспансере, в прошлом году маммографию на принадлежащих учреждению мобильных рентгенодиагностических лабораториях прошли более 5 тысяч женщин, в основном из сельских территорий Прикамья. В текущем году планируется осмотреть свыше 6 тысяч человек.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин поставил перед Министерством здравоохранения региона задачу – добиться, чтобы уровень медицины в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. Особое внимание в регионе уделяется пациентам с онкологическими заболеваниями и подозрениями на них, так с ними по статистике связаны порядка 14 процентов смертей в Прикамье.

- Задача краевых властей – усилить работу по ранней диагностике онкозаболеваний, она должна быть доступна каждому, – подчеркивал глава региона.