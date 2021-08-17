В Пермском крае двое мужчин погибли в ДТП, врезавшись в металлический отбойник

В ДТП в Прикамье погибли 2 человека. Фото: 63 ПСЧ 27 ПСО Прикамья.

Трагедия произошла в 16 августа в 23.52 на дороге Кунгур-Соликамск. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД по Пермскому краю.

Со стороны города Гремячинска в сторону Губахи ехал автомобиль Suzuki. За рулем был 61-летний водитель.

- По предварительной информации, он не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В автоаварии погиб водитель и его 62-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.