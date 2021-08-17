Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 14:45

В Перми полицейские опубликовали фото альфонса, который выманил деньги у женщины

Мужчина может быть причастен к другим преступлениям
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

В Перми полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

В Перми полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Они рассказали, что альфонс познакомился с женщиной в социальной сети. Приглашал на свидания и пообещал решить вопрос с досрочным погашением ипотеки. Потом попросил 18 тысяч рублей, чтобы отнести их сотрудникам банка для урегулирования проблемы. Женщина сняла деньги в банкомате, передала их, после чего мужчина пропал и отключил телефон.

Следователи возбудили уголовное дело, мужчину задержали. Есть вероятность, что он может быть причастен к похожим преступлениям. Всех потерпевших просят обратиться по телефонам: 89125923308, 89993639991.