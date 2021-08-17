В Прикамье в колодец упал ребенок

К счастью, помощь медиков ребенку не понадобилась.

В поселке Новые Ляды на улице Мира,10 8-летняя девочка упала в канализационный колодец. Происшествие случилось около 16.30. По информации источника, ребенок стал звать на помощь, к счастью, ее услышали местные жители и достали из колодца. Девочку передали родителям, она не пострадала.

Напомним, в Кунгуре вечером 16 июля двоих детей придавило железобетонной плитой. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения. На телефон экстренных служб позвонили очевидцы. Они рассказали, что по улице Заводская, в заброшенном гаражном боксе накрыло двоих девочек 2007 и 2008 годов рождения.