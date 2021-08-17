Пермские школьники смогут бесплатно ездить в транспорте с Нового года

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьники младших классов смогут бесплатно ездить в транспорте. Но только, начиная с 1 января. Это предложение 17 августа поддержал комитет по экономическому развитию Пермской городской Думы. Окончательное решение о введении бесплатного проезда для учеников 1-4 класса будет принято на пленарном заседании, которое состоится 24 августа.

Кроме того, скидку в 40 процентов при покупке безлимитных льготных проездных и в 30 процентов на приобретение 30 поездок в месяц получат многодетные малоимущие семьи.

– Для школьников начальных классов бесплатный проезд будет возможным при предъявлении школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять, - объяснил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. - Действовать такая карта будет до окончания четвертого класса, затем ее можно использовать как обычный льготный проездной документ. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет пополнять, в зависимости от потребностей владельца.

Выдавать карты начнут в конце года, чтобы к моменту вступления льгот в силу все желающие успели их оформить.