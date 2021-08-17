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Происшествия17 августа 2021 7:46

В Пермском крае двоих детей придавило железобетонной плитой

ЧП произошло в Кунгуре
Анна Маркова
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Фото: Кунгурская служба спасения.

Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгуре вечером 16 июля двоих детей придавило железобетонной плитой. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения. На телефон экстренных служб позвонили очевидцы. Они рассказали, что по улице Заводская, в заброшенном гаражном боксе накрыло двоих девочек 2007 и 2008 годов рождения.

Спасатели и пожарные приехали на место происшествия. С помощью оборудования они подняли плиту и извлекли детей. Девочки получили травмы и были госпитализированы.

- Спасибо местным жителям, которые до приезда экстренных служб пытались помочь детям различным инструментом, тем самым ослабевая нагрузку плиты на детей, - сказали сотрудники службы спасения Кунгура.

Девочки оказались зажаты плитой. Фото: Кунгурская служба спасения.

Девочки оказались зажаты плитой. Фото: Кунгурская служба спасения.