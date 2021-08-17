Назначен новый директор Пермского академического Театра-Театра

Егор Мухин работает в Пермском академическом Театре-Театре с 2017 года. Фото: Театр-Театр.

В Пермском академическом Театре-Театре назначен новый исполнительный директор. Им стал Егор мухин, который до этого занимал должность коммерческого директора театра. Приказ подписан 16 августа худруком Театра-Театра Борисом Мильграмом.

Егор Мухин сменил на этой должности заслуженного работника культуры РФ Анатолия Евгеньевича Пичкалева, который завершил работу по состоянию здоровья.

Егор Мухин работает в Пермском академическом Театре-Театре с 2017 года. В должности начальника коммерческого отдела, а затем коммерческого директора он успешно реализовал ряд значимых для развития театра проектов.18 августа Театр-Театр откроет новый 95-й сезон

Справка

Егор Мухин родился в 1984 году, он окончил Московскую Академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «Финансы и кредит», Казанский инновационный институт имени В. Г. Тимирясова по специальности «Менеджмент организаций культуры», академию РАНХиГС по специальности «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции»; имеет степень МВА в управлении.