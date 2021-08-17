«Они просто опухли от наглости». Губернатор высказался о строительстве дома на Горького, 86 в Перми

О строительстве многоквартирного дома на улице Горького, 86 высказался губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире в социальной сети.

О строительстве многоквартирного дома на улице Горького, 86 высказался губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире, отвечая на вопросы жителей в социальной сети. Напомним, застройщик увеличил этажность дома и захватил тротуар.

- Нужно навести кадровый порядок, - сказал Дмитрий Махонин. - Люди, которые пережили миллион губернаторов и мэров на этих должностях, они просто опухли от наглости. Вместе с правоохранительными органами будем заниматься этими людьми. Я считаю, что здесь не может обойтись без коррупционной составляющей. Будем бить по рукам, они не должны работать на муниципальной службе.

Региональное министерство уже выдало предписание на отмену строительства. Застройщик еще в прошлом году приходил и просил увеличить этажность, но ему было оказано, но, как только поменялся кадровый состав в администрации, нашелся кто-то, кто дал ему разрешение. Если надо будет судиться – будем судиться.