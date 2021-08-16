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Общество16 августа 2021 21:46

Третий мост через Каму в Перми начнут строить в 2023 году

Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин
Анна Маркова
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Эскиз вантового моста через Каму. Предоставлен Минтрансом Пермского края.

Эскиз вантового моста через Каму. Предоставлен Минтрансом Пермского края.

Третий мост через Каму в Перми начнут строить в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире "ВКонтакте", отвечая на вопросы жителей.

- Третий мост через Каму включен в региональную адресную инвестиционную программу, - сказал Дмитрий Махонин. - Это означает что инициатива поддержана депутатами. Предусматривается бюджетный источник финансирования, Минтранс должен выбрать подрядчика. За полтора года нужно получить проект и в 2023 году начать его строить.

Планируется, что Камский мост станет 4-полосным, его протяженность составит около пяти километров, еще семь километров - транспортные развязки и съезды.

По оценкам экспертов, на строительство потребуется 43,5 миллиарда рублей. В эту сумму включено не только строительство самого моста, но и подходов к нему, транспортных развязок, а также выкуп земельных участков.