Губернатор Пермского края рассказал, в каком формате пройдет 1 сентября в Пермском крае

Дмитрий Махонин рассказал о формате 1 сентября.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос жителей региона в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" о формате 1 сентября в регионе, начнется учебный год в очном формате или дистанционном?

- Линейки пройдут на улицах только для первоклассников и выпускников - при хорошей погоде, при плохой - в актовых залах, - сказал Дмитрий Махонин. - Как ситуация будет развиваться дальше, вам никто не скажет, и даже я. Если заболеваемость будет расти - будем решать вопрос о переходе к дистанту. С первого сентября начнем учебный год в нормальном очном режиме. Дальше будем решать по ситуации.