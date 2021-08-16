Откачивали 40 минут: подробности аварии в Перми, где погиб 16-летний подросток

Фото: chp_59/Instagram
- Сердце пытались «завести» минут 40, но, к сожалению, вернуть к жизни его так и не удалось, - рассказывает очевидец смертельной аварии.
Авария, которая унесла жизнь 16-летнего юноши, произошла, напомним, поздним вечером 14 августа. В отечественной «семерке» ехали четверо подростков - два парня и две девушки. По предварительной информации, когда «семерка» начала выезжать со двора на дорогу, юный водитель не уступил проезд «Ладе Гранте», которая ехала по «главной» - произошло столкновение. От удара 16-летний пассажир ВАЗа получил смертельную травму, по словам очевидцев, медики пытались реанимировать юношу, но, к несчастью, он умер в машине «скорой». В аварии также пострадала одна из пассажирок «семерки», ее увезли в больницу.
Как рассказывают знакомые погибшего, он был хорошим человеком и другом. И успел сняться в одной из телепередач По факту произошедшего правоохраниетли проводят проверку.
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