Откачивали 40 минут: подробности аварии в Перми, где погиб 16-летний подросток

Фото: chp_59/Instagram

- Сердце пытались «завести» минут 40, но, к сожалению, вернуть к жизни его так и не удалось, - рассказывает очевидец смертельной аварии.

Авария, которая унесла жизнь 16-летнего юноши, произошла, напомним, поздним вечером 14 августа. В отечественной «семерке» ехали четверо подростков - два парня и две девушки. По предварительной информации, когда «семерка» начала выезжать со двора на дорогу, юный водитель не уступил проезд «Ладе Гранте», которая ехала по «главной» - произошло столкновение. От удара 16-летний пассажир ВАЗа получил смертельную травму, по словам очевидцев, медики пытались реанимировать юношу, но, к несчастью, он умер в машине «скорой». В аварии также пострадала одна из пассажирок «семерки», ее увезли в больницу.

Как рассказывают знакомые погибшего, он был хорошим человеком и другом. И успел сняться в одной из телепередач По факту произошедшего правоохраниетли проводят проверку.

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