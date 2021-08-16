На этой недели власти примут решение о продлении или снятии части ограничений в Прикамье

Дмитрий Махонин рассказа о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Губернатор Пермского края Дмитрий махонин отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте".

Он сообщил, что сейчас в регионе развернуто на 1500 тысяч коек больше, чем в предыдущие всплески коронавирусной инфекцией. Врачи работают на износ, заболевших сейчас значительно больше.

- Оперативный штаб на этой неделе примет решение продлевать ли ограничения по коронавирусной инфекции или нет, - сказал Дмитрий Махонин. - Для улучшения эпидситуации были приняты меры - отмена марафона, не исключено, что это не последнее отмененное массовое мероприятие. Закрытие торговых центров в выходные было необходимо, чтобы жители из других территорий не ездили массово в Пермь и не заражались.