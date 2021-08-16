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Происшествия16 августа 2021 17:01

В Пермском крае в Сухом озере утонул 34-летний мужчина

На поиски его тела выезжали водолазы
Анна Маркова
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Фото: Кунгурская служба спасения.

Фото: Кунгурская служба спасения.

В Ординском районе утонул 34-летний мужчина. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения. Трагедия случилась около деревни Грызаны на Сухом озере. Чтобы извлечь тело погибшего мужчины требовалась помощь водолазов.

Группа выдвинулась на место 16 августа, водолаз провел несколько погружений и обнаружил погибшего. Его тело было передано сотрудникам полиции, им предстоит выяснить обстоятельства, приведшие к трагедии.

Кстати, в Перми 15 августа в Орджоникидзевском районе на Каме утонул мужчина. ЧП произошло на лодочной станции по улице Первомайской.