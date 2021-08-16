40 лет «Азот» производит карбамид по итальянской технологии

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

40 лет исполнилось цеху карбамида филиала «Азот» компании «Уралхим». За это время произведено 14,8 млн тонн минеральных удобрений.

В цехе карбамида работают 110 сотрудников, среди которых аппаратчики, машинисты, операторы, механики, энергетики. Его история началась в 1978 году. Тогда было принято решение о возведении крупнотоннажного агрегата производства карбамида по проекту итальянской фирмы Tecnimont, одного из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газо- и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. 6 августа 1981 года цех выдал продукт, и «Азот» стал первым предприятием в стране, где производят карбамид по известной итальянской технологии.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Цеховой комплекс состоит из 15 объектов. Самый внушительный – грануляционная башня высотой 112 метров – стал со временем символом завода. Самый большой склад на предприятии вместимостью 40 тысяч тонн товарной продукции также возвели в цехе карбамида. Только за последние несколько лет в цехе проведено много важных мероприятий: модернизирована котельная установка, заменен ротор на компрессоре 4-й ступени, испарители на ступенях дистилляции, установлен конденсатор на ступени конденсации и новый центробежный насос в отделении компрессии.

Константин Киселев, заместитель главного инженера «Азота» по производству:

- Раньше цех выпускал 1 200 тонн в сутки, при проектной мощности 1 500 тонн. Сегодня же его производительность стала выше на 400 тонн в сутки. Наращивание мощностей стало возможным за счет серьезных и последовательных финансовых вложений в производство и грамотной работе персонала цеха.

В планах на будущее – начать транспортировать карбамид в мягких контейнерах (МКР). Для этого на «Азоте» проводятся опытно-промышленные испытания новых антислеживателей. Сегодня в производстве используется внутренняя добавка. В планах - заменить ее на поверхностную, которая увеличит возможности транспортировки карбамида и сохранит его свойства рассыпчатости в МКР. А самое главное, что при успешной реализации проекта будет увеличен объем применения продукта и, соответственно, расширены рынки сбыта. К примеру, карбамид можно будет использовать в животноводстве.