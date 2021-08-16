Стажеры «Свезы» выбирают проекты по менеджменту, автоматизации и роботизации

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Компания «Свеза» уже несколько лет организует для студентов-старшекурсников вузов и ссузов, бакалавров и магистров последних курсов летнюю программу «Путь стажера». На каникулах или перед карьерным стартом у молодых людей появляется возможность принять участие в работе с реальными кейсами, пройти программу обучения и попасть в кадровый резерв крупной производственной группы. Причем, примеры, когда стажеров приглашают на работу сразу после защиты проекта, появляются каждый год.

В этом году «Путь стажера» проходят 40 ребят, они реализуют свои проекты в на комбинатах и в «Свезе Ресурс». С участием студентов в компании реализуется более 150 проектов, некоторые из которых получают развитие и приносят ощутимую экономическую выгоду. Применение находится в самых различных подразделениях: от технических и производственных служб до маркетинга и финансов.

Одновременно со стажерской программой в этом году «Свеза» организовала для студентов профильных вузов летнюю производственную практику. Студенты направления деревообработки МГТУ им. Н.Э. Баумана и Санкт-Петербургского политехнического университета получают практические знания на комбинатах в Петербурге, Тюмени, Верхней Синячихе и в дочерней компании «Свеза Ресурс». Для них это не только возможность закрыть летнюю производственную практику и поучаствовать в интересных проектах, но и заработать – труд практикантов и стажеров в «Свезе» оплачивается.

Среди проектов, которые выбрали студенты в этом году, много кейсов по автоматизации, роботизации и менеджменту. Как отметил опытный наставник Анна Гонтковская, руководитель производства фанеры и синтетических смол комбината «Свеза» в Мантурове: «Каждый год на стажировку приходят молодые специалисты, и в очередной раз поражают своей энергией и желанием разобраться в задачах. Мы готовы поддерживать такой настрой и передавать свой практический опыт. Специалисты «Свезы» понимают, что таким образом смогут раскрыть интересный мир современной деревообрабатывающей промышленности, показать потенциал работы в отрасли и карьерные возможности в нашей компании».

Среди проектов, за которые взялись стажеры в этом году можно выделить внедрение инструментов 5С на узком месте, разработку технологии онлайн-измерения температуры поверхности плит горячих прессов, уменьшение коэффициента расхода сырья сухого шпона, машинное зрение на линии автоматической починки шпона, а также проекты в области HR.

«На нашем направлении для студентов 1 курса нет летней практики, а мне уже хотелось испытать свои силы в работе. Среди актуальных объявлений на сайте карьеры в ВУЗе рассматривал стажировки и практики, связанные с менеджментом. Предложение от «Свезы» в Уральском мне подошло по направлению. И привлекло, что стажировка с заработной платой, такие предложения для стажировки после 1 курса очень редки. Получив быстрый ответ от компании я тут же созвонился и познакомился с руководителем проекта. Поучаствовать в стажировке мне очень полезно и интересно. Мой проект посвящен продвижению HR-бренда работодателя на территории присутствия, и я уже собрал для него фактуру», - поделился первым впечатлением студент Высшей школы экономики г Пермь Алексей Кунгуров.

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.