Всплыла шапка: в Перми на Каме дайверы достали тело мужчины

В Перми на Каме утонул мужчина. Фото: Андрей КАРА

В Перми 15 августа в Орджоникидзевском районе на Каме утонул мужчина. ЧП произошло на лодочной станции по улице Первомайской. По информации источника «КП», охранник видел, как около 10 часов утра мужчина привязывал лодку к трапу, через какое-то время лодка отошла от трапа, а в 5 метрах от берега на поверхность воды всплыла шапка мужчины.

Охранник забеспокоился, позвонил в правоохранительные службы и рассказал о произошедшем дайверам, которые базируются на станции. Не дожидаясь помощи, они надели снаряжение и погрузились в воду, в поисках пропавшего. К этому времени приехали полиция и спасатели. Через несколько минут дайверы наши утонувшим мужчину.