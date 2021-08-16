В «Хохловке» отметят Яблочный Спас

Фото: музей "Хохловка"

19 августа в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится празднование Яблочного Спаса.

- По традиционному календарю в августе празднуются три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, - рассказали в музее. - В народной традиции - это праздники урожая. В «Хохловке» традиционно празднуется второй из трех Спасов – Яблочный, так как по церковному календарю - это праздник Преображения Господня, который является престольным для одного из памятников «Хохловки», храма из села Янидор Чердынского района.

В Яблочный Спас принято нести в церковь яблоки для освящения, а потом готовить из них блюда для праздничного стола. И в Хохловке в этот день гостей не только научат приготавливать блюда из яблок, но и угостят плодами свежего урожая.

Также во время тематических экскурсий, приуроченных к Яблочному Спасу, посетители музея услышат духовные песнопения и старообрядческие стихи, посетят ярмарку с веселым Петрушкой, потешным оркестром и мужской борьбой «на поясах».

Чтобы побывать на экскурсиях, предварительно надо записаться по телефонам: 259-22-01, 259-50-85.