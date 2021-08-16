Хоккейный «Кубок Прикамья» пройдет без зрителей

Фото: ХК "Молот"

Стало известно полное расписание хоккейного «Кубка Прикамья» (0+), в котором участвует пермский ХК «Молот» и три клуба ВХЛ.

Так, 17 августа в 19:00 «молотобойцы» сыграют с курганским ХК «Зауралье». В 19:00 следующего дня нашим хоккеистам предстоит сыграть с «Омскими ястребами». Завершится турнир 19 августа в 19:00 игрой с учалинским «Горняком».

Также, как сообщила пресс-служба пермского клуба, все игры турнира пройдут без зрителей. Это связано с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе.

Все матчи турнира «Молот» покажет на своем Youtube-канале Mолот TV.