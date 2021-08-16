Алексей Демкин: начинаем освобождать Пермь от избыточного количества заборов

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Власти Перми начнут массово бороться с лишними городскими заборами. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил мэр Перми Алексей Демкин.

«Начинаем освобождать Пермь от избыточного количества ограждений на дорогах. Они многим напоминают кладбищенские оградки, визуально захламляют город. Еще до того, как стал мэром, обращал внимание на это, будем решать», - пишет городской глава.

Всего в Перми вдоль дорог установлено почти 50 км ограждений. Необходимости в них зачастую нет, и их нахождения не требует ГОСТ.

Сегодня законы позволяют не устанавливать ограждения, если между тротуаром и проезжей частью есть газон более 1 метра или высажены кустарники. Сейчас проверяются все места, где установлены ограждения вдоль дорог, чтобы решить, где они действительно нужны, а где нет.

Отметим, уже убраны заборы вдоль дорог на улицах Клименко от Пермской до Екатерининской, Газеты Звезда от Пушкина до Ленина, Ленина от Комсомольского проспекта до Крисанова, Пушкина от 25 Октября до Сибирской.