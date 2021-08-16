В Перми за взяточничество осудят бывшего полицейского

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В Перми осудят бывшего сотрудника ОВД.

Как рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета, в январе 2020 года он договорился с задержанным за незаконный оборот наркотиков, что изготовит поддельный документ по уголовному делу. Полицейский мог сделать фальшивую справку, что задержанный помогал полиции раскрыть преступление. Суд бы принял это как смягчающее обстоятельство. За это фигурант дела предложил ему 25 тыс. руб.

Но провернуть схему не удалось. После получения взятки полицейского задержали. Вдобавок, во время обыска у него в квартире обнаружили патроны, которые мужчина хранил незаконно. В ходе расследования пермяк полностью признал вину и активно помогал следствию раскрывать преступления.

Сейчас мужчину уволили из ОВД, уголовное дело направлено в суд.