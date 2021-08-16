ВТБ нарастил розничное кредитование в Прикамье в 1,5 раза

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Объем розничных займов клиентов банка в Прикамье увеличился до 69,3 млрд рублей (+10%), а суммарный кредитный портфель по физическим и юридическим лицам — до 111,8 млрд рублей (+4%).

Наибольшим спросом в регионе пользовались нецелевые кредиты. Их объем выдач составил 9,7 млрд рублей, что на 64% выше, чем год назад. На 20% выросли выдачи автокредитов – до 805 млн рублей за полгода. Кроме того, банк на 27% нарастил продажи ипотеки — более 4 тыс. пермских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив кредиты на 8,4 млрд рублей. В том числе 1,9 млрд рублей банк предоставил в июне, оказавшимся рекордным месяцем по выдачам в первом полугодии. Ипотечный портфель ВТБ в регионе вырос до 34,5 млрд рублей (+10%).

Растет объем средств, размещенных в ВТБ жителями и предприятиями Прикамья. По итогам полугодия портфель привлеченных средств банка в регионе увеличился на 7%, до 107,8 млрд рублей. В том числе 81,4 млрд рублей насчитывают вложения частных клиентов (+8%). Более половины из них приходится на сберегательные продукты и остатки на счетах — 45,8 млрд рублей. Еще 44% составляют инвестиционные продукты, интерес к которым в регионе продолжает динамично расти. За январь-июнь вложения пермяков в данные инструменты увеличились на 17%, до 35,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц вырос на 4%, до 26,4 млрд рублей, в том числе, в среднем и малом бизнесе − на 3 %, до 18,3 млрд рублей.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, прокомментировал: «Мы отмечаем в регионе высокий спрос на кредиты всех видов. Выгодные ставки мотивируют клиентов решать свои задачи с помощью средств банка, а также рефинансировать действующие кредиты. Еще один важный фактор – цифровизация: сейчас как никогда легко подать заявку или даже оформить нужный продукт в режиме онлайн, и пермяки все чаще пользуются этим. Для нас стратегически важно, чтобы каждый житель и предприниматель региона мог получить интересующие услуги в любом удобном канале, будь то офис банка или дистанционные сервисы».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)