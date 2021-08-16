«Парма» представила очередного новичка межсезонья

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» представил нового игрока. В основном составе команды будет выступать воспитанник молодежки Владислав Перевалов, сообщает клубная пресс-служба.

Соглашение с 19-летним российским баскетболистом рассчитано на три года. Защитник играет за «Парму» с 2019 года. В сезоне 2020/21 за 43 матча его средний показатель составил 12,3 очков, 3,7 подбора и 1,9 передачи, 1,1 перехват при эффективности в 12,6 баллов.

Ранее в текущее межсезонье «Парму» пополнили белорусский центровой Артем Параховский, американский защитник Джеремайя Хилл и атакующий защитник Евгений Воронов.

Параллельно клуб расстался с центровыми Владимиром Ивлевым и Борисом Савовичем. По информации Telegram-каналов, к уходу из клуба близок защитник Максим Григорьев.