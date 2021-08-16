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Экономика16 августа 2021 8:04

Проект нового пермского железнодорожного моста готовится к экспертизе

О сроках начала строительства сооружения пока не сообщается
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Проект нового железнодорожного моста через Каму готовится к отправке на экспертизу. Об этом сообщает издание Business Class.

Однако о сроках начала строительно-монтажных работ говорить пока рано. Мост будет частью Северного железнодорожного обхода Перми. Для строительства выбран вариант прохождения трассы в районе станций Балмошной (на левом берегу реки Камы) и Кабельной (на правом). Общая длина участка – 4,65 км, длина моста – 2,4 км.

По информации на начало марта 2021 года, расходы на возведение сооружения оценивались в 30-35 млрд руб.