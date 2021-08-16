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Происшествия16 августа 2021 7:16

Молодого прикамца в четвертый раз осудят за пьяную езду

Нарушителю всего 23 года
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 23-летнего молодого человека в четвертый раз осудят за пьяную езду. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Сотрудники ДПС остановили его в июне текущего года на одной из улиц Осы. По внешним признакам не составляло труда понять, что водитель был нетрезв. Как оказалось, количество алкоголя в крови парня превышало норму в 6 раз.

Проверка показала, что молодого человека судили за пьяное вождение уже трижды и он только недавно вышел на свободу.

Отметим, что у нарушителя никогда не было водительского удостоверения. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы.