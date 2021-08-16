В Прикамье на неделе придет жара до +35 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край на начавшейся рабочей неделе вновь придет знойная жара. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

Так, в понедельник столбики термометров поднимутся до +24…+29°. Осадков не ожидается.

Во вторник слегка похолодает — +21…+26°. Жара сохранится на юге региона.

В среду температура существенно не поменяется. Местами возможны кратковременные осадки.

А вот четверг обещает существенное потепление. Температура воздуха достигнет +25…+30°, на юге — до +30…+35°.

Пик жары прогнозируется на пятницу. На большей части региона установится жара в +33…+35°.