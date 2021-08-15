В Перми пешехода убило дорожным знаком

Место ДТП. Фото: chp_59/Instagram

В Перми после столкновения трех автомобилей пешехода убило дорожным знаком. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.

В воскресенье, 15 августа, по улице Куйбышева в сторону Лукоянова ехал 59-летний водитель мусоровоза марки «Мерседес». По предварительной информации, водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в «Ладу Ларгус», которую сперва отбросило на автомобиль «Шевроле», а после - на дорожный знак. От удара знак упал на пешеходов - 53-летнего мужчину и женщину.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водителя «Лады Ларгус» с различными травмами госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в краевом главке МВД

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае 31-летнего мужчину разорвало на куски на рабочем месте

Мужчину будут хоронить в закрытом гробу (Подробнее...)