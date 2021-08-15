В Перми пешехода убило дорожным знаком

Место ДТП. Фото: chp_59/Instagram
В Перми после столкновения трех автомобилей пешехода убило дорожным знаком. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.
В воскресенье, 15 августа, по улице Куйбышева в сторону Лукоянова ехал 59-летний водитель мусоровоза марки «Мерседес». По предварительной информации, водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в «Ладу Ларгус», которую сперва отбросило на автомобиль «Шевроле», а после - на дорожный знак. От удара знак упал на пешеходов - 53-летнего мужчину и женщину.
- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водителя «Лады Ларгус» с различными травмами госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в краевом главке МВД
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