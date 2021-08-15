Понадобилась экстренная помощь: в Пермском крае вертолет санавиации сел на трассу, чтобы забрать пациента

Фото: скриншот видео Антона Марамыгина

В социальных сетях появилось видео, на котором вертолет санитарной авиации приземляется прямо на автомобильную трассу.

- Сел прямо на дорогу в районе Губахи. Жителю города понадобилась экстренная медицинская помощь. Диагноз неизвестен, надеемся, успели! Желаем пациенту здоровья, - написал автор ролика Антон Марамыгин.

Движение на участке дороги перекрыли, чтобы медики смогли без происшествий погрузить пациентку. В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края объяснили, что в таком приземлении нет ничего удивительного.

- В Губахе нет вертолетных площадок, поэтому вертолеты садятся, где могут, заранее договорившись о месте посадки с врачами и сотрудниками ГИБДД. 42-летнюю пациентку госпитализировали в Пермь. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, - пояснили в Минздраве.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае очевидцы сняли на видео, как над ними пролетело 12 военных вертолетов

«КП» узнала, куда и зачем они летят (Подробнее...)