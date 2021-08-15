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Общество15 августа 2021 15:21

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 474 человека

Среди заболевших 81 ребенок
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявлено 474 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

- В числе 474 новых инфицированных 191 пациент - мужчины, 283 – женщины, среди заболевших 81 ребенок. Заболевшим назначено соответствующее лечение. 60 человек проходят лечение в больницах, 414 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в оперштабе.

Общее число инфицированных с начала пандемии и на 15 августа достигло 80 170.