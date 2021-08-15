«Там был мой папа». В Пермском крае произошел страшный пожар

Фото: Подслушано Чернушка/ВКонтакте

В ночь на 14 августа в Чернушке произошел страшный пожар, на котором погиб мужчина. Как сообщают в местной пожарно-спасательной части, в 22:27 поступил звонок о том, что на улице Пушкина горит частный дом.

- По прибытию первого подразделения происходило открытое горение жилого дома по всей площади, была угроза распространения огня на соседние постройки, было эвакуировано 4 газовых баллона. К сожалению на данном пожаре внутри дома было обнаружено тело мужчины, - сообщили в пожарной части Чернушки.

Фото: 86-ПСЧ 22-ПСО Прикамья

Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров. В тушении участвовали 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.

Произошедшее в социальных сетях прокомментировали родственники погибшего мужчины.

«Там был мой папа», - написала дочь погибшего. Другая родственница написала: «Это был мой дедушка, а бабушка сбежала, спаслась».

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