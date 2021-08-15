Дмитрий Махонин отметил производственный потенциал новой технологии домостроения АО «ПЗСП»

Фото: ПЗСП

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 12 августа посетил АО «ПЗСП». Глава региона ознакомился с новой производственной линией циркуляции паллет Weckenmann. Произведённая на линии продукция используется на строительстве объектов группы компаний ПЗСП.

Одна из приоритетных задач краевой власти — реализация национальных проектов, инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. В частности, проект «Жилье и городская среда» предусматривает обеспечение максимального числа граждан современным комфортным жильем. В результате реализации нацпроекта в крае ускоряется расселение аварийного жилья, благоустраиваются территории, работают жилищные программы. Пермский край меняется здесь и сейчас, и в этих изменениях ключевую роль играют компании-застройщики.

Группа компаний ПЗСП — один из крупнейших застройщиков региона. Сегодня завод запустил новую линию по производству строительных конструкций, с помощью которой переходит на новую технологию индустриального домостроения BAUM.

Напомним, что ПЗСП более 20 лет строил многоквартирные жилые дома по технологии крупнопанельного домостроения Э-600. Специалисты предприятия постоянно вели работу по улучшению этой серии, однако на сегодня этот ресурс почти исчерпан. В серии Э-600 набор изделий жёстко ограничен несколькими видами строительных конструкций. Изучив мировой опыт, руководство ПЗСП приняло решение переходить на технологию индустриального домостроения.

Фото: ПЗСП

Как рассказал генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин, у этой технологии – множество преимуществ. «В Пермском крае из-за продолжительной зимы строительный сезон короткий, и это обстоятельство диктует условия строительного процесса. В странах со схожим климатом – например, в Скандинавии, - технология индустриального домостроения является ведущей. Она позволяет минимизировать срок работ на стройплощадке. Сюда привозят с производства уже готовые изделия будущего дома и собирают как конструктор. Для нашего региона технология индустриального домостроения оптимальна. Запуск новой линии – существенный прорыв в этой области», - отметил Евгений Дёмкин.

Руководитель ПЗСП также добавил, что новая технология позволяет изготавливать изделия самой разной формы и создавать для каждого земельного участка уникальный проект. Компания может строить дома, соответствующие современным стандартам: уникальная архитектура фасадов, разнообразные планировки квартир, высокие потолки, большие окна. Можно менять форму и расположение оконных проёмов, использовать разнообразные материалы в отделке наружных стен и многое другое. При этом новая технология даёт возможность не только менять внешний вид домов, но и повышает их энергоэффективность.

Мощность новой линии - 150 тыс. кв. м жилья в год при работе в две смены. Тем самым в случае необходимости ПЗСП может обеспечить любые, самые серьёзные темпы строительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что перед регионом стоит серьезная задача – к 2030 году достичь показателя ввода жилья на уровне 1,63 млн кв. метров. Уже в этом году край взял на себя повышенные обязательства перед федерацией, повысив обязательства с 1,29 млн кв. метров до 1,34 млн кв. метров жилых площадей. «Ключевое значение при реализации этих планов Правительство региона уделяет строительным материалам, из которых возводятся и будут возводиться дома. Запустив новую линию, компания «ПЗСП» продемонстрировала готовность к повышению качества и объемов строительства в Пермском крае. Я уже был здесь в прошлом году, когда была пусконаладка оборудования. Радует, что сегодня на линии уже запущено производство», – обозначил глава Прикамья.

Первым домом, полностью построенным по технологии BAUM, станет дом по ул. Докучаева, 23 в микрорайоне Пролетарский. Проект предусматривает вход в подъезды с уровня земли, необычную входную группу, разнообразие цветов и фактуры фасада. Планировки квартир рассчитаны на удовлетворение спроса покупателей с самыми различными предпочтениями и составом семьи.