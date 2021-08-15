«Мотовилиха» изготовила самую большую сковородку в Прикамье

Фото: Мотовилихинские заводы/ВКонтакте

Сотрудники Мотовилихинских заводов сделали самую большую сковородку в Пермском крае. Ее диаметр составляет 2 метра 61 сантиметр. Высота с подставкой – почти метр. Вес – 250 килограммов, вместе с подставкой – 420 килограммов.

Для изготовления сковородки использовали прокатные листы из пищевой нержавейки, толщиной 5 миллиметров. Специально подставку (станину), изготовили из сортового проката, уголков и швеллера.

Вчера сковородку использовали на кулинарном фестивале, который проходил на территории авиабазы Сокол. Первое блюдо, которое на ней было приготовлено - «Жаркое по-уральски с полбой».

Фото: Мотовилихинские заводы/ВКонтакте

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