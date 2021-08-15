Погода в Перми в воскресенье, 15 августа

-
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 15 августа, в Пермском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Температура воздуха составит +22...+27°. Весь день будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с.
В столице Прикамья осадков не ожидается. Воздух прогреется до +25.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kpperm
Instagram – https://www.instagram.com/permkp/
Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm
Одноклассники - https://ok.ru/komsomol
Twitter - https://twitter.com/notifications
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка