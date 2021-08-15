Погода в Перми в воскресенье, 15 августа

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 15 августа, в Пермском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Температура воздуха составит +22...+27°. Весь день будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В столице Прикамья осадков не ожидается. Воздух прогреется до +25.

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