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Общество15 августа 2021 7:00

Погода в Перми в воскресенье, 15 августа

Синоптики обещают теплый день
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 15 августа, в Пермском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Температура воздуха составит +22...+27°. Весь день будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В столице Прикамья осадков не ожидается. Воздух прогреется до +25.

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