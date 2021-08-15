Погибший мужчина. Фото: личная страница ВКонтакте

В Пермском крае 31-летнего мужчину разорвало на куски на рабочем месте. Как сообщают близкие погибшего, трагедия произошла 11 августа на пилораме. Молодого мужчину затянуло в станок, который в буквальном смысле разорвал его на части. Хоронить мужчину будут в закрытом гробу.

Что стало причиной несчастного случая - нарушение техники безопасности или неисправность оборудования - не сообщается. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

За день до трагедии в Березниках подобный несчастный случай произошел на деревообрабатывающем предприятии в Гремячинске. По предварительной информации, 41-летний рабочий заметил , что в станок попала какой-то предмет и чтобы исправить это, полез устранять проблему, не выключив оборудование. В итоге его затянуло в станок, и от полученных травм он скончался.