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Происшествия14 августа 2021 12:31

В Чусовом 20-летний парень влетел в мостовое дорожное ограждение

ДТП произошло на въезде в старую часть города
Дмитрий Волгарев
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Фото: ЧП | Лысьва

Фото: ЧП | Лысьва

В Чусовом на мосту 20-летний водитель не справился в управлением и врезался в дорожное мостовое ограждение.

Как рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе краевого ГУ МВД России, ДТП произошло 14 августа в 07:55. Автомобиль «Хендай» ехал по улице Максима Горького в направлении улицы Юности. Управлял им мужчина 20-летний парень, который, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате оба 20-летних пассажира оказались в больнице с различными травмами.