Пермский край побил антирекорд по новым заболевшим COVID-19

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В Прикамье обновлен антирекорд суточной заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки заразилось 479 человек.
52 человека лечатся в больницах, 427 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в регионе достигло 79 696. В числе 479 новых заболевших 198 пациентов мужского пола, 281 – женского. Также среди заболевших 84 ребенка.
Выздоровело за сутки 555 человек.
Умерло 29 человек с инфекцией. Общее число умерших от COVID-19 за все время пандемии достигло 3626.