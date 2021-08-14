В Индустриальном районе в крупном пожаре погиб 66-летний мужчина

. Фото: Василий Вахрин

Утром 13 августа в Индустриальном районе Перми по адресу улица 1-я Красавинская, 58 горели два строения площадью 25 и 15 квадратных метров. А также надворные постройки общей площадью около 100 квадратных метров.

Как сообщает источник «КП-Пермь», возгорание локализовали в 08:13 утра по местному времени. Потушили пожар за 20 минут.

Бригада пожарных эвакуировала двух человек и погибшего в пожаре 66-летнего мужчину. Причина происшествия устанавливается.

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