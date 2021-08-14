В Перми на Садовом загорелся электросамокат

.. Фото: Василий Вахрин

В Перми в микрорайоне Садовый вечером 13 августа произошел бытовой пожар, который не на шутку напугал жителей окрестных домов.

Как сообщает источник «КП-Пермь», в одной из квартир по адресу улица Юрша, 82 из-за короткого замыкания загорелся поставленный на зарядку электросамокат.

По информации пресс-службы краевого ГУ МЧС, пожар был потушен 30-летним владельцем еще до приезда пожарной бригады. Но сам молодой человек с ожогами госпитализирован в ГКБ №2.

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