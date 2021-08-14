«Молот» в товарищеском матче уступил «Ижстали»

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот» в товарищеской игре уступил ижевской «Ижстали». Матч состоялся вечером 13 августа и завершился в овертайме победой удмуртской команды – 2:3.

В составе пермяков отличились Арсений Ерохин и Денис Цыганов.

Следующий товарищеский матч пермский клуб проведет сегодня. Команда Альберта Логинова попробует взять реванш у той же «Ижстали». Начало игры – 14:00 по пермскому времени (0+).

Напомним, «Молот» с середины июля готовится к новому сезону. Клуб уже провел два товарищеских матча со своей молодежкой. В обоих поединках, которые прошли 5 и 6 августа, победила основа – 7:1 и 5:3 соответственно.