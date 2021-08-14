За сутки COVID-19 выявили у жителей 18 муниципалитетов Прикамья

Фото: permkrai.ru

За минувшие сутки COVID-19 в Прикамье обнаружили у жителей 18 муниципалитетов.

Напомним, на утро 13 августа в Пермском крае выявили еще 476 случаев заражения коронавирусом.

Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора, 279 случаев выявлено в Перми. На втором месте – Верещагинский городской округ. Там обнаружено 54 человека с инфекцией. На третьем месте оказался Оханский городской округ. В нем зафиксировано 26 случаев заболевания.

В Карагайском муниципальном округе, как и в Соликамском городском округе, COVID-19 подтвердился у 22 человек. По 15 заражений выявлено в Ильинском и Нытве.

В Березниках COVID-19 заболели 10 жителей, в Пермском муниципальном районе – 8, в Краснокамском городском округе – 7, в Частинском муниципальном округе – 5.