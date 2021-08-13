В Прикамье двум эпилептикам выдали водительские удостоверения

Безопасность движения - превыше всего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Пермском крае продолжают выявлять водителей, которым удалось получить права, несмотря на медицинские противопоказания.

На этот раз проверку провели в Куединском районе.

- В ходе проверки выяснилось, что двое местных жителей, имеющих водительские удостоверения, состоят на учёте в Куединской центральной районной больнице с диагнозом «эпилепсия», что является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

Водителей-эпилептиков лишили водительских удостоверений. Такое решение по иску прокурора района вынес Куединский районный суд.