Житель Прикамья убил свою сестру вилкой

. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 45-летний брат убил свою сестру.

- В ночь на 12 марта он был в гостях у своей 39-летней сестры в деревне Песьянка Пермского района, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю – Они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья они поссорились. Брат стал избивать сестру, он ударил ее головой о батарею, а затем нанес удар вилкой в шею. Чтобы скрыть улики, брат сжег свою одежду. Но это ему не помогло.

Пермский районный суд приговорил брата-убийцу к 9 годам колонии строгого режима.